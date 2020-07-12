Лукашенко приветствовал фестиваль, который проходит на его малой родине

Как гостеприимный хозяин встретил в минувшую субботу на своей малой родине белорусский президент гостей и участников традиционного фестиваля "Александрия собирает друзей", посвященного празднику летнего солнцестояния.

Обращаясь к стотысячной аудитории, среди которых были гости из Союзного государства и Украины, Александр Лукашенко, слова которого цитирует его пресс-служба, назвал это торжество репетицией основного славянского праздника, который состоится буквально через несколько дней в северной столице республики, - "Славянского базара в Витебске".

В агрогородке в эти выходные дни можно познакомиться с национальными традициями Беларуси, посетить город мастеров, в котором собрались ремесленники из всех уголков Синеокой. Вот почему, по мнению лидера страны, хозяева ремесленных и фермерских подворий, белорусские и зарубежные артисты, посетившие праздник, не просто становятся друзьями, а почти породнились. "Ведь искренняя дружба, желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний".

Встреча на берегу Днепра, заявил главы государства, позволяет уже в одиннадцатый раз посмотреть друг другу в глаза, поговорить со старшими и старыми товарищами, обрести новых друзей. "Мы вдохнули полной грудью летний, наполненный ароматом меда и зреющих колосьев воздух белорусских полей. Мы услышали пение птиц, увидели звездное небо без городских огней. Мы имеем возможность снова погрузиться в то, что было самым обычным в нашем босоногом детстве, но стало для многих в современном мире настоящей роскошью", - с поэтическим лиризмом констатировал Лукашенко.

Недаром, сослался он на народную мудрость, рай для каждого человека там, где находится его сердце. А "мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу, который отлично знает цену словам и делам", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что этот год завершает трилогию малой родины. "Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране", - констатировал белорусский руководитель.

Напомнив о первых шагах строительства независимого государства, он признался, что давались они нелегко. "Ведь мы-то с вами совершенно точно знаем: каравай свежего, душистого, натурального хлеба - итог долгого, упорного и кропотливого труда. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности - единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа. И - обязательно - только всем вместе", - резюмировал он.

Гала-концертом, лазерным шоу и грандиозным салютом завершился первый день республиканского фестиваля в Александрии, сообщает БЕЛТА. С творческими номерами выступили Анатолий Ярмоленко, группа "Аура", Ирина Билык. Приятным сюрпризом для гостей праздника стало и выступление российского исполнителя Дениса Майданова.