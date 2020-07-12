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12.07.2020 17:18
Рубрика: Происшествия

Садитесь рядом

Минюст пропишет правила перевода заключенных ближе к дому
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в правила перевода осужденных из одной колонии в другую. Главное нововведение: у заключенных, оказавшихся вдали от дома, будет шанс пересесть поближе.

Минувшей весной в Уголовно-исполнительный кодекс были внесены поправки, которые позволяют тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Важно, чтобы у осужденного сохранялись положительные социальные связи на воле: то есть семья, друзья и т.п. Это поможет ему после освобождения вернуться к нормальной жизни, а не к криминалу.

Сегодня, в принципе, действуют гуманные правила, но все равно заключенный нередко оказывается за тысячи километров от семьи. По закону, осужденные к лишению свободы направляются отбывать наказание в колонии в пределах того региона, в котором они проживали или были осуждены. Но если в казенных домах региона не найдется места на соответствующем режиме для этого человека, заключенного отправят в другие края.

Осужденный теперь вправе попросить перевести его в колонию региона, где живут родственники

Только отдельные категории заключенных в обязательном порядке отправляются в дальние края, в основном это террористы и экстремисты. На них новации не распространяются. Их лучше отделить от привычной среды.

Куда именно направить человека, тюремное ведомство решает после вынесения приговора. Новый закон ввел еще один вариант выбора места: регион, где живет кто-то из близких родственников осужденного. Это будет возможно по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из близких родственников.

Кроме того, уже отбывающие наказание осужденные получит право просить о переводе из своей колонии в колонию другого региона, где живет один из близких родственников. Такая возможность будет дана один раз за весь срок. Так что заключенный не сможет несколько раз менять тюремный адрес, сначала переехать в один регион, там разругаться с родней и направиться в другие края. Ведь семья может быть разбросана по всей стране. Однако придется выбирать тех, кто ближе всего.

Фото: iStock
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По мнению экспертов, в случае принятия закона массовой миграции осужденных не будет. Однако нововведение позволит точечно решать проблемы отдельных заключенных, у которых есть шансы вернуться в нормальную жизнь. Если, например, осужденный познакомился с кем-то по переписке и женился, сможет надеяться на перевод в тот регион, где живет жена.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении еще одни поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, направленные на сохранение социально полезных связей осужденных.

Как пояснили в минюсте, законопроектом предлагается установить возможность размещения осужденных, ранее отбывавших и не отбывавших лишение свободы в пределах одной колонии-поселения при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства. Сегодня нередко бывает, что места в колонии-поселении рядом с домом есть, но осужденного туда не могут направить, так как он не проходит по категории.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Тюремная реформа

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