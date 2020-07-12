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12.07.2020 18:39
Рубрика: Общество

Лекарству вызвали скорую

В больницах заканчивается препарат для онкобольных
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Минздрав взял под особый контроль ситуацию с препаратом винкристин, сообщили "РГ" в ведомстве. В больницах заканчиваются запасы этого жизненно важного лекарства для больных онкологическими заболеваниями. Он незаменим при лечении некоторых видов рака, в том числе у детей. В случае его отсутствия произойдет рост рецидивов и даже летальных случаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В минздраве пояснили, что винкристин для российских пациентов производят НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, израильская компания "Teва" и российская "Верофарм". "Тева" приостановила его ввоз в нашу страну еще в марте 2019 года, поставки возобновятся только после принятия решения о регистрации предельной отпускной цены препарата. "Верофарм" временно отказался выпускать лекарство, но готов снова начать его производство не раньше марта 2021 года. Наращивать объем выпуска препарата поручили государственному НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. До конца года оно должно дополнительно произвести 105 тысяч упаковок винкристина-РОНЦ (ранее центр выпускал 46 тысяч упаковок в год). Однако директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова сомневается, что у него хватит для этого мощностей.

Онкологических больных будут регулярно обследовать всю жизнь

"По нашим оценкам, дефектура препарата, когда закончатся все запасы, может возникнуть уже в конце этого года", - сказал Шергова "РГ". Перебои с поставками лекарства в стационары начались еще в апреле, именно тогда к ней начали обращаться родители больных детей с просьбой помочь найти и приобрести препарат.

"Винкристин - не единственный фармпрепарат, который оказался в такой ситуации", - подчеркнул эксперт Российского общества клинической онкологии Николай Жуков. Похожая судьба у других лекарств, которые также стоят дешево, потому что появились на рынке давно и патентная защита закончилась, а спектр применения у них ограничен. Например, винкристин требуется всего нескольким тысячам пациентов. Но для них - это лекарство жизненно необходимое. Учитывая, что ко всему прочему в стране существует практика фиксации цен на медпрепараты, а издержки производства растут, фармкомпаниям выпускать такие лекарства в какой-то момент становится невыгодно.

Маркер поможет вовремя выявить онкологию

Жуков подчеркнул, что подобные ситуации с дешевыми препаратами, которые необходимы ограниченному кругу пациентов, возникают и за рубежом. "Чтобы этого не происходило, производителю должно быть выгодно поставлять препарат", - говорит он.

По его словам, конечно, возможен и второй вариант - создание списка препаратов, которые должно производить государство. Однако эксперт сомневается в его эффективности: во-первых, это убьет конкуренцию, во-вторых, учитывая ту скорость, с которой развивается фармрынок, препаратов, выходящих за списки незаменимых, становится больше.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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