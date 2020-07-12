Много ли можно построить, если у инвестора и власти натянутые отношения

В России высокими темпами возводятся сады и школы, на что выделены беспрецедентные средства бюджета. До конца 2021 года в регионах нужно создать 225 тысяч новых мест в яслях. А сегодня реально могут быть предоставлены малышам лишь 37,5 тысячи мест. На эту ситуацию указал президент, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. "Нельзя так работать... Нужно наверстать этот пробел", - призвал глава государства чиновников на местах.

Нехватка мест для дошколят и учеников не обошла стороной и Анапу - курорт федерального значения. Ежегодно муниципалитет прирастает как минимум на 10 тысяч человек. Численность его населения уже близится к 200-тысячной отметке. Школы, оставшиеся здесь еще с советских времен, переполнены, мест в детских садах не хватает.

Перемены здесь начались лишь с приходом Юрия Полякова, возглавившего в октябре 2017 года администрацию города-курорта. За это время появилось пять новых детских садов, к закладке еще трех намечено приступить в нынешнем году.

Глядя на новенькое двухэтажное здание в радужных тонах на улице Владимирской, новоселы то и дело интересуются: когда же его откроют? Детсад как минимум еще на 80 мест инвестор готов был передать городу еще в прошлом сентябре без дополнительных бюджетных средств. И это могло бы произойти, не случись затяжного недопонимания местной администрации с инвестором.

Поясним. Предприниматель готов безвозмездно, в рамках заключенного соглашения, передать городу этот детсад, чтобы следом приступить к строительству еще одного, уже на 120 мест, на соседнем участке. Место под его стройку было определено еще в 2007 году, когда муниципалитет и инвестор подписали соглашение в рамках заключенного ранее договора социального и делового партнерства.

Инвестор обязался возвести многоэтажные жилые дома на предоставленной ему в долгосрочную аренду земле, а в качестве долевого участия в развитии муниципалитета - выделить в новостройках квартиры для очередников и выполнить работы по строительству водовода для снабжения всего города.

Кроме того, он должен был построить детский сад на 200 мест с последующей передачей его муниципалитету.

Анапские чиновники утверждают, что предприниматели Артем и Денис Очкасы не выполнили взятые на себя обязательства: мол, квартиры для очередников и водовод не передали в собственность муниципалитета, а вместо детского сада на 200 мест построили на 80 и добиваются предоставления дополнительного участка земли - якобы под второй детский сад, уже на 120 мест. У застройщиков другое мнение.

На курорте семья Очкас работает давно. Строительную компанию основал еще 30 лет назад полковник запаса Владимир Очкас. В армии он служил в ВДВ, а уйдя на "гражданку", занялся предпринимательством. Первые контракты - с минобороны, а первыми новоселами стали офицерские семьи. С середины 90-х годов фирма возвела свыше миллиона квадратных метров жилья - в Москве, Подмосковье и здесь, в Анапе. Младшие Очкасы, Артем и Денис, также офицеры запаса, прошедшие армейскую школу ВДВ, пошли по стопам отца, а после его смерти продолжили семейное дело.

Предприниматель готов безвозмездно передать городу этот детсад, чтобы приступить к строительству еще одного

В их домах проживают много бывших военных, вокруг которых объединяются другие жильцы. Вместе они разбивают цветники, благоустраивают общедомовую территорию и горой стоят за братьев Очкас: вслед за ними идут в суды, где, кстати, нередко выступают в качестве истцов.

- Приходится обращаться в суд, чтобы заставить чиновников соблюдать условия договора, - рассказывает Артем Очкас. - Лишь в 2014 году удалось добиться выделения первого участка под сад. А когда начали его строительство, администрация стала добиваться сноса якобы самостроя. Суды мы выиграли, но времени и сил было сколько потрачено! В 2018 году возведение ДДУ было практически завершено. Чтобы получить техническое задание именно на то оборудование, которое фактически будет установлено здесь, нужно опять тратить нервы и время.

Увы, но городские чиновники меняются быстрее, чем строятся объекты в Анапе (за последние годы на посту мэра побывали уже несколько человек).

Может быть, некоторые уже и не помнят, что инвестор передал городу 33 квартиры для педагогов общей площадью свыше 1450 квадратных метров, а строительство водовода обошлось ему, по данным проведенной недавно судебной экспертизы, почти в 350 миллионов рублей. По мнению Артема Очкаса: "Администрация и застройщики не спорить должны, а в кратчайшие сроки сдавать детские сады в эксплуатацию".

С иском к администрации Анапы о признании незаконным отказа в предоставлении в аренду участка для размещения на нем детсада на 120 мест обратился военный пенсионер Юрий Коваль.

- Мы представляем интересы дольщиков, которые, приобретая квартиры в этом жилом комплексе, были уверены, что детский сад расположен в шаговой доступности, - поясняет он. - Но уже построенный сад на 80 мест второй год не принимают в эксплуатацию, а к строительству второго садика еще даже не приступили.

Пришлось Фемиде снова вмешаться, и в очередной раз суд признал правоту застройщика.

10 июня Анапский суд вынес решение, обязывающее администрацию города-курорта выделить земельный участок под строительство детского сада на недостающие 120 мест. То есть выполнить соглашение, заключенное еще 13 лет назад и не реализованное не по вине застройщика.

- Обе стороны в этом затянувшемся конфликте - проигравшие, - считает Артем Очкас. - Я это прекрасно понимал, поэтому пытался убедить мэра Анапы заключить мировое соглашение. Многократно мы встречались с Юрием Федоровичем Поляковым, он лично приезжал к нам на стройку. Все осмотрел, после чего дал указание своим подчиненным закрыть наконец проблему и заключить мировое соглашение по участку, выделенному под детский сад на 200 мест, и передать на баланс города построенный нами участок водовода, снабжающего весь город, стоимостью 350 миллионов рублей. Вопрос по водоводу был решен буквально за сутки одним из заместителей мэра. А урегулировать ситуацию с уже построенным детским садом на 80 мест и предоставлением участка под застройку второго дошкольного учреждения глава города поручил правовому управлению администрации. Но, к сожалению, вопрос в очередной раз был заведен в тупик, мировое соглашение подписано не было.

Срыв условий выполнения инвестиционного соглашения - ситуация, естественно, неприятная для предпринимателя. Между тем случаются и такие истории. Еще весной минувшего года корреспондент "РГ" вместе с мэром Юрием Поляковым побывала в нескольких строящихся дошкольных учреждениях Анапы.

В микрорайоне Алексеевском к тому времени был практически готов детский сад "Лазурный". Юрий Федорович похвалил застройщика. "Молодец, Леонтьев, обо всем позаботился", - сказал глава. Этот детский сад был сдан в сентябре прошлого года.

В этом году я вновь побывала здесь и поговорила со Светланой Сулименко. Как выяснилось, она была назначена заведующей строящимся детским садом еще в 2018 году, то есть оснащение коммуникациями и оборудованием проходило при участии представителей администрации?

Спрашивается тогда, почему же эта норма деловых отношений отсутствует в случае с дошкольным детским учреждением Очкасов?

Социальное партнерство должно быть взаимовыгодным. А это без движения навстречу друг другу вряд ли получится. Ведь если между властью и бизнесом нет взаимопонимания, то от этого страдают прежде всего простые жители Анапы.

Местные предприниматели утверждают, что число застройщиков в городе уже сократилось. И это не может не тревожить.