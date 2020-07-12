Неизвестные напали на американскую автоколонну в Ираке

На юге Ирака неизвестные напали на автоколонну, перевозившую снабжение для одной из американских баз. Инцидент произошел между городами Эс-Самава и Дивания.

Злоумышленники были на пикапах. Они вынудили колонну остановиться, вывели водителей из грузовиков, подожгли транспорт, после чего скрылись. "Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме", - пишет РИА Новости со ссылкой на источник в иракской службе безопасности.

Вашингтон уже обвинил в нападениях проиранские вооруженные формирования. В последнее время в Ираке американские базы регулярно подвергаются атакам.