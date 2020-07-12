Неизвестный застрелил полицейских в Техасе

Двое полицейских погибли во время перестрелки в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Неизвестный открыл огонь по стражам порядка, приехавшим на вызов в один из жилых домов.

"Мы потеряли двух храбрых стражей правопорядка, которые стремились обеспечить безопасность нашего города", - сказал шеф местной полиции Виктор Родригес. Его слова приводит ТАСС. А телеканал ABC сообщил другие подробности инцидента. Злоумышленник покончил с собой, когда прибыл другой наряд полиции. Личность стрелка не разглашается. Ведется расследование.