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12.07.2020 05:15
Рубрика: В мире

Неизвестный застрелил полицейских в Техасе

Двое полицейских погибли во время перестрелки в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Неизвестный открыл огонь по стражам порядка, приехавшим на вызов в один из жилых домов.

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"Мы потеряли двух храбрых стражей правопорядка, которые стремились обеспечить безопасность нашего города", - сказал шеф местной полиции Виктор Родригес. Его слова приводит ТАСС. А телеканал ABC сообщил другие подробности инцидента. Злоумышленник покончил с собой, когда прибыл другой наряд полиции. Личность стрелка не разглашается. Ведется расследование.

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