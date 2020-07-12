Нотр-Дам восстановят в прежнем виде

В дискуссиях о том, каким быть собору Парижской Богоматери, пострадавшему год с лишним тому назад от разрушительного пожара, поставлена точка. Он будет таким, как раньше. "Президент убедился в том, что Нотр-Дам следует восстановить как можно ближе к его прежнему облику", - заявлено в коммюнике Елисейского дворца. Это решение Эмманюэль Макрон принял, изучив доклад Национальной комиссии по наследию и архитектуре, с которым его ознакомил главный архитектор Нотр-Дама. Объемный сборник документов, а в нем три тысячи страниц, представляет собой подробнейший план реконструкции наиболее поврежденных элементов главного французского храма. И в первую очередь кровли, крыши и знаменитого 96-метрового шпиля, возведенного по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка после капитального ремонта собора в середине XIX века.

Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери Напомним, что в первые дни после пожара французский лидер обещал придать шпилю и крыше вид в "современном духе", а тогдашний премьер Эдуар Филипп выдвинул идею провести международный конкурс, за которую ухватились архитекторы во многих странах мира. Какие только фантазийные проекты не предлагались! Разбить сады на верхотуре храма, сделать крышу стеклянной, а шпиль в виде огромного золотого пламени.. О всем этом теперь следует забыть. Коронавирус серьезно повлиял на приоритеты Елисейского дворца, где помимо прочего решили прислушаться к мнению французов. А они в своем большинстве против изменения облика храма.