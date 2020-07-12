Трехкратный чемпион мира, дважды призер Олимпиад Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России (СБР).

Майгуров сбыл единственным кандидатом на эту должность. За день до внеочередной отчетно-выборной конференции его конкурент и предшественник, также прославленный в прошлом биатлонист Владимир Драчев, руководивший СБР с 2018 года, покинул пост, чтобы сосредоточиться на работе в Госдуме.

В итоге за Майгурова проголосовали все 45 делегатов, участвовавших в досрочных выборах. Полномочия нового президента будут действовать до окончания сезона-2021/2022. Очередная отчетно-выборная конференция состоится после зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

При этом уже через год Майгуров пообещал провести еще одну внеочередную конференцию, чтобы обновить устав СБР.