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12.07.2020 17:08
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ может смягчить условия сделки по сокращению добычи нефти

Текст: Екатерина Петрова

ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят предложение о смягчении условий сделки по сокращению добычи нефти. Об этом пишут Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Такое предложение прозвучало в преддверии встречи ключевых членов организаций ОПЕК и ОПЕК+, которая пройдет 15 июля по видеоконференции.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Снизить квоту - с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в сутки - предложила Саудовская Аравия. При этом большинство участников сделки, как утверждают издания, такую позицию поддерживают.

Причиной для смягчения условий стало восстановление спроса до уровня, который фиксировался до ограничений из-за пандемии коронавируса.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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