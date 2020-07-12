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Рубрика: Общество

Орбиту МКС скорректировали почти на километр

В субботу, 11 июля, специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции. Двигатели пристыкованного к МКС корабля "Прогресс МС-14" были включены в 22:15 по московскому времени и проработали 262 секунды. После этого высота орбиты станции уменьшилась на 900 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

На МКС вышел из строя блок электропитания

В госкорпорации отметили, что коррекция проведена для "подготовки рабочей орбиты перед предстоящими стыковками" . Грузовой корабль "Прогресс МС-15" отправится к МКС 23 июля. Он доставит запасы топлива, воды, а также средства жизнеобеспечения и все необходимое для проведения космических экспериментов. А старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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