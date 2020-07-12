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12.07.2020 16:42
Рубрика: Культура

Оззи Осборн возвращается на ТВ с новым шоу про паранормальные явления

Текст: Александр Алексеев
"Семейка Осборнов" - так называлось одно из самых рейтинговых реалити-шоу в истории мирового телевидения, выходившее в эфир с 2002 по 2005 годы. Сейчас в мире вновь не спокойно: свирепствует COVID-19, в США не стихают волнения из-за убийства белыми полицейскими темнокожего нарушителя общественного порядка Джорджа Флойда. Да мало ли бед и проблем в разных странах?!
Фото: Сергей Савостьянов Фото: Сергей Савостьянов
Фото: Сергей Савостьянов

Вот в этой сложной обстановке "Семейка Осборнов" возвращается на телеэкраны! Может быть, чтобы понять, что происходит с миром и отчего високосный 2020-й выдался таким не спокойным и тревожным, щедрым на катаклизмы?!

Новое телешоу будет называться: "Осборны хотят верить" (The Osbournes Want to Believe). В нем будут участвовать сам Оззи Осборн (имеющий в музыкальном мире прозвище "Князь тьмы" и всегда обожавший мистику), его жена Шерон и их сын Джек. Отсутствует в "Семейке Осборнов" ныне только дочь - 35-летняя Келли, которая строит самостоятельную карьеру певицы, киноактрисы и модельера…

Фото: instagram.com/ thisiswatt
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Зато впервые главным героем действия станет 34-летний Джек Осборн (единственный в семье, кто не очень любит музыку и выбрал профессию кинопродюсера).

Джек страдает от рассеянного склероза, неизлечимого неврологического и аутоиммунного заболевания, которое у него диагностировали еще восемь лет назад. Единственный сын "Великого и ужасного" (еще одно прозвище знаменитого певца из Black Sabbath) тогда сразу же начал больше интересоваться научными открытиями, физикой, психологией, медициной, астрономией, изучением паранормальных явлений… И вот в итоге изобрел это телешоу.

Как сообщает британский музыкальный портал New Musical Express, шоу будет очень необычным. И дискуссионным. Сам-то Джек уверен в том, что паранормальные явления существуют, а вот родители - Оззи и Шерон - настроены к таким утверждениям очень скептически.

Поэтому Осборн-младший собрал множество кадров, зафиксированных камерами. На каких-то роликах он увидел НЛО (неопознанные летающие объекты), на других - полтергейст, прогулку "снежного человека" и прочие явления, существование которых наука отрицает или пока не способна объяснить.

Фото: EPA-EFE/Balazs Mohai
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Вот сын Оззи Осборна и попробует это сделать сам, набрав аргументов и доказательств. Добавит к ним и ролики, которые сумел снять сам. Прочитает фрагменты научных исследований, которые считает убедительными.

А его звездные родители будут слушать, смотреть вместе с ним и решать: бывает или не бывает? Правда или нет? Нужно ли исследовать или ерунда?!

Очевидно, что в программе стоит ждать и комментариев экспертов, ученых, психологов...

Кстати

Первый выпуск нового шоу семейки Осборнов запланирован на телеканале Travel Channel-2 уже 2 августа.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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