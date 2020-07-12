Новости

Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды 14:54
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19 14:47
В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов 14:40
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 14:33
В Италии режим ЧС могут продлить до 31 декабря 14:25
Путин: Антироссийская риторика США осложняет международные отношения 14:24
Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса 14:10
Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике 14:05
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма 14:02
До 2030 года Почта России планирует стать мультифункциональной компанией 14:01
Лукашенко приветствовал фестиваль, который проходит на его малой родине 14:00
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса 13:45
В Прохоровке открыт музей "Битва за оружие Великой Победы" 13:34
В Орловской области в ДТП с участием такси погибли два человека 13:28
Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров" 13:20
В Севастополе начали расследование из-за завезенных случаев COVID-19 13:05
На Таймыре 20 тонн авиационного керосина попали в грунт 12:54
Правительство продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год 12:41
Что делать, если автомобиль сзади слепит в зеркала 12:40
Путин поздравил профессионалов и любителей с Днем рыбака 12:35
Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний 12:29
В США определили причину одной из крупнейших вспышек COVID-19 в стране 12:04
В Москве невеста умерла на свадьбе 11:58
В Приморье контрабандист вывез из России леса на 175 млн рублей 11:58
Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 13:45
Рубрика: Общество

Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Текст: Галина Мисливская

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса

"Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае - безумцами", - сказал представитель Кремля.

"Эта болезнь существует, эта болезнь особенная, временами страшная", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, более 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 727 162 случая заболевания, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335.

Общество Здоровье Власть Работа власти Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма
Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет