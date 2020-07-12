Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1".

"Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае - безумцами", - сказал представитель Кремля.

"Эта болезнь существует, эта болезнь особенная, временами страшная", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, более 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 727 162 случая заболевания, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335.