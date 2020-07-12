Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды

Президент России Владимир Путин будет вставать на защиту исторической правды при каждой попытке ее искажения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, будет ли продолжение у статьи российского лидера об уроках Второй мировой войны, он заявил, что президент продолжит бороться с искажениями истории.

"Я уверен, если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", - заявил Дмитрий Песков.

Он также рассказал о реакции Путина на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в январе этого обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. "Для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, конечно, я уверен, что внутренне это Путина коробит", - сказал Дмитрий Песков.