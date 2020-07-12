Новости

В Севастополе состоится концерт участников форума "Таврида" 16:27
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса 16:12
Под Тверью легкомоторный самолет жестко сел в болото 15:51
Похороны мэра Сеула пройдут в узком кругу из-за коронавируса 15:46
В центре Петербурга Mercedes протаранил остановку с пешеходом 15:41
Топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 000 рублей 15:40
У российских баз в Сирии пролетел самолет-разведчик США 15:26
Турция: Все иконы Святой Софии будут сохранены 15:21
В США аннулировали пожизненный приговор насильнику-индейцу 15:20
Путин рассказал о выборе кандидатов на пост премьера 15:13
Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды 14:54
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19 14:47
В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов 14:40
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 14:33
В Италии режим ЧС могут продлить до 31 декабря 14:25
Путин: Антироссийская риторика США осложняет международные отношения 14:24
Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса 14:10
Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике 14:05
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма 14:02
До 2030 года Почта России планирует стать мультифункциональной компанией 14:01
Лукашенко приветствовал фестиваль, который проходит на его малой родине 14:00
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса 13:45
В Прохоровке открыт музей "Битва за оружие Великой Победы" 13:34
В Орловской области в ДТП с участием такси погибли два человека 13:28
Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров" 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 14:54
Рубрика: Власть

Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин будет вставать на защиту исторической правды при каждой попытке ее искажения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, будет ли продолжение у статьи российского лидера об уроках Второй мировой войны, он заявил, что президент продолжит бороться с искажениями истории.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин охарактеризовал стиль России в международной политике

"Я уверен, если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", - заявил Дмитрий Песков.

Он также рассказал о реакции Путина на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в январе этого обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. "Для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, конечно, я уверен, что внутренне это Путина коробит", - сказал Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Общество История Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике
Собянин: Москва прошла все пики COVID-19
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса
Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации