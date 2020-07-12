Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

"Все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса", - отметил представитель Кремля. "Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями, это можно сказать однозначно", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какие кадровые перемены могут случиться по итогам коронакризиса, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин придерживается последовательной политики на этот счет: "уволить человека - это легче всего, но сложнее всего - это организовать работу так, чтобы все работали как слаженный механизм".

"Конечно, еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади", - заявил пресс-секретарь главы государства. По его мнению, "нас ждут трудности впереди", поскольку кризис носит глобальный масштаб.