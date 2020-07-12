Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

"Все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса", - отметил представитель Кремля. "Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями, это можно сказать однозначно", - добавил он.
Отвечая на вопрос, какие кадровые перемены могут случиться по итогам коронакризиса, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин придерживается последовательной политики на этот счет: "уволить человека - это легче всего, но сложнее всего - это организовать работу так, чтобы все работали как слаженный механизм".
"Конечно, еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади", - заявил пресс-секретарь главы государства. По его мнению, "нас ждут трудности впереди", поскольку кризис носит глобальный масштаб.
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19
Руководство России проделало огромную работу и сумело быстро наладить выпуск продукции для борьбы с коронавирусом. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Экономика была моментально мобилизована на производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, различных дезинфицирующих средств и так далее", - сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что нельзя "недооценивать ту титаническую работу, которую за это кризисное полугодие проделало руководство страны".
"Когда появилась глобальная угроза, нужно было принять энергичные меры для того, чтобы не обвалить систему здравоохранения страны, для того, чтобы система здравоохранения могла купировать эту угрозу для жизни человека", - напомнил он, добавив, что все это приходилось делать в масштабах самой большой страны мира.