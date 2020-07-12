Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19

Руководство России проделало огромную работу и сумело быстро наладить выпуск продукции для борьбы с коронавирусом. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Экономика была моментально мобилизована на производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, различных дезинфицирующих средств и так далее", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что нельзя "недооценивать ту титаническую работу, которую за это кризисное полугодие проделало руководство страны".

"Когда появилась глобальная угроза, нужно было принять энергичные меры для того, чтобы не обвалить систему здравоохранения страны, для того, чтобы система здравоохранения могла купировать эту угрозу для жизни человека", - напомнил он, добавив, что все это приходилось делать в масштабах самой большой страны мира.