Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Россиянин Петр Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе, досрочно победив Жозе Альдо из Бразилии.

Одним из главных событий турнира UFC 251, который проходит на бойцовском острове в Абу-Даби, стал поединок за титул чемпиона в легчайшем весе с участием россиянина Петра Яна. Его соперником стал 33-летний бразилец Жозе Альдо, который когда-то долгое время был непобедим в полулегком весе. Но затем он стал жертвой ирландца Конора Макгрегора.

На кону в поединке Яна и Альдо стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, ставший вакантным после ухода его обладателя Генри Сехудо. И россиянин у многих считался фаворитом боя.

Первый раунд начался с разведки. Россиянин пару раз неплохо проверил на прочность голову своего оппонента сильными ударами правой руки, на что Альдо ответил мощнейшими лоукиками. Но в концовке россиянину удалось подловить соперника на попытке сделать тейкдаун и нанести сопернику немало ударов.

Во втором раунде бразилец стал действовать аккуратнее. Он все чаще использовал лоукик, заставив россиянина сменить стойку. В итоге Ян так и не смог серьезно попасть по сопернику, и судьи могли отдать этот раунд Альдо.

Третий раунд прошел под диктовку россиянина. Ян от души вкладывался в удары и в концовке ощутимо потряс соперника. В четвертом раунде перевес россиянина стал очевидным. Он чаще попадал, а оппонент старался все чаще спасаться бегством. В концовке россиянин борцовским приемом уложил соперника и продолжительное время вколачивал свои удары в соперника. Но Альдо сумел дотерпеть до гонга.

В начале последнего раунда Ян потряс соперника, который снова оказался на полу. Россиянин снова начал добивать своего оппонента. Бразилец проявил мужество и терпение, выдерживая десятки мощнейших ударов. И рефери все же остановил этот поединок!

Петр Ян - второй чемпион UFC из России!