Российский боец смешанных единоборств Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг), победив техническим нокаутом в пятом раунде бразильца Жозе Алду в титульном поединке, проходившем в рамках турнира UFC 251 в Абу-Даби.

Выходец из Красноярского края - второй боец из России, завоевавший чемпионский титул UFC. Первопроходцем стал Хабиб Нурмагомедов, удерживающий пояс в легкой весовой категории (до 70 кг).

Только в отличие от Хабиба, который к поясу шел почти шесть лет, Яну для того, чтобы стать чемпионом самой престижной организации в смешанных единоборствах, потребовалось всего два года и семь поединков. Возможно, путь россиянина к титульному бою получился бы длиннее, не объяви в мае на тот момент обладатель пояса американец Генри Сехудо о завершении карьеры.

Кандидатура Яна, одержавшего шесть побед в шести поединках, причем в зрелищном стиле, была на поверхности. А вот в соперники ему выбрали бразильца Жозе Алду. Южноамериканец, сменивший легкую весовую категорию (до 70 кг) на легчайшую, числился всего лишь шестым номером рейтинга (Ян был третьим), зато по степени легендарности экс-чемпион UFC мог дать большую фору всем остальным. Так что для Яна такой вариант в плане собственной раскрутки был, пожалуй, идеальным.

Букмекеры практически единодушно отдавали победу более молодому россиянину (Яну - 27 лет, Алду - 33), но сам Петр перед поединком называл бразильца самым сложным соперником из тех, с кем ему приходилось драться.

В бою с Алду Петр Ян сделал 194 значимых удара. Это рекорд легчайшего веса UFC

Во втором раунде Жозе в полной мере продемонстрировал, почему с ним стоило считаться. Своими в буквальном смысле сбивающими с ног лоу-киками (удар ногой по ноге соперника) Алду заставил Яна сменить стойку на неудобную и несколько раз тяжело попал россиянину по печени.

Но и Петр показал, что он не просто рубаха-парень, а владеет еще и тактической выучкой. Поначалу Ян выглядел не так ярко, как в предыдущих боях, но на самом деле таков был план. "Я знал, что Жозе - тяжелый соперник, и знал, что это будет сложный бой. Он мне чуть переднюю ногу не отбил. Но наш план на бой сработал. В первых раундах была задача оказывать максимальное давление, а с третьего раунда, когда он уже подсел, увеличивать обороты", - признался Петр после боя.

Увеличение оборотов россиянина Жозе Алду поддержать не смог. В итоге в пятом раунде Ян в соответствии со своим прозвищем No Mercy (в пер. с англ. "нет пощады") устроил тотальное избиение своему уважаемому сопернику. Даже президент UFC Дэйна Уайт признал, что судья боя должен был остановить поединок раньше.

Вердикт о своей победе Петр Ян встретил зычным свистом и криком "Россия, мы сделали это", а во флеш-интервью послал привет супруге, недавно родившей ему второго сына.

В поединке с Алду Петр Ян нанес 194 значимых удара, что является рекордом легчайшего веса UFC. Боем россиянина остался впечатлен даже его наиболее вероятный следующий соперник, второй номер рейтинга UFC американец Алджамейн Стерлинг: "Ты реально крутой, не дождусь момента, когда смогу разделить с тобой октагон".

Добавим, что на UFC 251 прошло еще два титульных боя. В полулегком весе (до 66 кг) австралиец Алекс Волкановски защитил титул против американца Макса Холлоуэя, а в полусреднем (до 77 кг) нигерийский чемпион Камару Усман побил американца Хорхе Масвидаля.