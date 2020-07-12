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12.07.2020 12:29
Рубрика: Власть

Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту 320 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами.

Субсидии они смогут направить на выплаты по договорам лизинга. Средства получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.

Подать заявки на получение помощи необходимо до 15 августа. Сами выплаты будут осуществлены единовременно на всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.

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