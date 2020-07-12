Правительство продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год

Правительство продлевает срок кредитов с господдержкой для аграриев, взявших их на строительство, модернизацию или реконструкцию теплиц. Изменения в правила кредитования утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Максимальный срок займа составлял восемь лет. Сейчас сельхозпроизводители могут подписать с банком дополнительное соглашение и продлить срок кредитования до 12 лет. Это касается только кредитных договоров, заключенных до 2017 года.

Кроме того, по всем займам с господдержкой, выданным до 2017 года, предприятиям АПК дана отсрочка по выплате основного долга за 2020 год.