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12.07.2020 11:00
Рубрика: Власть

Правительство утвердило "дорожную карту" в сфере корпоративного управления

Текст: Екатерина Петрова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере корпоративного управления. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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План включает пакет мероприятий с учетом запросов бизнес-сообщества. Согласно ему, предложено узаконить выпуск разных типов акций для резидентов специальных административных районов (САР - созданы для возвращения российского капитала из офшоров) и закрепить возможность "транзитной" смены юрисдикции. "Планируется трансформировать процесс реорганизации хозяйственных обществ и выхода из обществ с ограниченной ответственностью", - говорится в документе.

Также будет утверждена "реабилитационная" процедура банкротства в отношении должников, которые смогут восстановить свою платежеспособность.

По каждому из направлений трансформации делового климата в сфере корпоративного управления идет подготовка законопроектов. Часть нормативных актов будет утверждена до конца 2020 года.

Мероприятия "дорожной карты" прописаны в плане до июля 2022 года. Цель документа - сократить барьеры для бизнеса, сделав корпоративное законодательство более удобным для работы.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Правительство Председатель Правительства

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