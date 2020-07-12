Правительство утвердило "дорожную карту" в сфере корпоративного управления

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере корпоративного управления. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

План включает пакет мероприятий с учетом запросов бизнес-сообщества. Согласно ему, предложено узаконить выпуск разных типов акций для резидентов специальных административных районов (САР - созданы для возвращения российского капитала из офшоров) и закрепить возможность "транзитной" смены юрисдикции. "Планируется трансформировать процесс реорганизации хозяйственных обществ и выхода из обществ с ограниченной ответственностью", - говорится в документе.

Также будет утверждена "реабилитационная" процедура банкротства в отношении должников, которые смогут восстановить свою платежеспособность.

По каждому из направлений трансформации делового климата в сфере корпоративного управления идет подготовка законопроектов. Часть нормативных актов будет утверждена до конца 2020 года.

Мероприятия "дорожной карты" прописаны в плане до июля 2022 года. Цель документа - сократить барьеры для бизнеса, сделав корпоративное законодательство более удобным для работы.