Президент Болгарии потребовал отставки правительства и главного прокурора

Президент Болгарии Румен Радев выступил с обращением к народу. В своей речи он потребовал от правительства и главного прокурора уйти в отставку.

"Коррупция, рэкет прокуратуры и ее бездействие в отношении грабежей, попрание презумпции невиновности, ущемление свободы слова, бессовестная ложь и отсутствие справедливости - это то, против чего восстали болгары", - отметил Радев, комментируя продолжающиеся уже третий день в Софии массовые антиправительственные протесты. При этом он призвал митингующих избегать насилия и не поддаваться на провокации.

"Выход из создавшейся ситуации единственный - отставка правительства и главного прокурора, - заявил президент страны. - Любое замедление ведет Болгарию к безысходности". Он также назвал недопустимыми и обреченными на провал попытки олигархии удержать власть в своих руках.

Выступление лидера страны прозвучало на фоне участившихся в последнее время обвинений в адрес властей в неспособности вывести государство из глубокого экономического кризиса, усугубленного эпидемией коронавируса.

Конфликт между Радевым и кабмином премьера Бойко Борисова - фактического руководителя страны - наблюдается уже продолжительный период. Противостояние между ними связано с кардинально разными подходами к выстраиванию политического курса республики. Среди прочего, президент неоднократно выступал в пользу развития диалога с Россией, в то время как глава правительства, выдвинутый от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", следовал линии, навязываемой Брюсселем и Вашингтоном.