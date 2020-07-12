Приставы открыли "горячие линии" для "двойников" должников

Региональные управления Федеральной службы судебных приставов открыли "горячие линии" для граждан, чьи ФИО совпали с именами должников. Из-за развития электронных технологий все чаще банки блокируют денежные карты не настоящих должников, а их полных тезок.

Ленты новостей полны сообщений. Житель Брянска вынужден платить штрафы за тезку-лихача из Краснодара. Один регулярно нарушает и не платит, с другого регулярно списывают. Банковские программы намертво вцепляются в постороннего человека и не желают отпускать. А в Перми местная жительница заплатила 50 тысяч рублей за коммунальный долг своей тезки-землячки.

Банкиры в таких случаях кивают на приставов, мол, только выполняют распоряжение, а уж тот ли вы Иван Иванович или другой, идите, разбирайтесь с ними. Но часто банкиры продолжают обчищать счета двойников даже после того, как приставы сделают необходимые распоряжения. Где-то система дает сбой.

В любом случае для исправления недоразумений надо держать контакт с приставами. Но из-за пандемии это делать затруднительно: личный прием ограничен.

Поэтому специально для "двойников" открыты "горячие линии".

"В такой ситуации во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по телефону "горячей линии" 8 (499) 558 19 94 ГУФССП России по г. Москве, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефону "горячей линии" принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, по пятницам - с 9.00 до 16.45, без перерыва", сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Телефоны специальной линии для двойников надо узнавать на сайте регионального управления ФССП

Как рассказывают в ведомстве, после получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

"В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств", - говорят в столичном управлении.

В свою очередь, в Федеральной службе судебных приставов подчеркнули, что подобные "горячие линии" открываются и во всех территориальных управлениях ведомства. Номера телефонов можно узнать на сайтах региональных подразделений. В будущем исключить возможность таких ошибок позволят новые нормы, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН). Соответствующие поправки внесены в процессуальные кодексы. .

"В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года", - сообщают в ФССП России.

Ранее был принят закон, который должен был решить проблему при взыскании административных штрафов: индивидуальные идентификаторы должны указываться в постановлениях о привлечении человека к ответственности. Но в конце прошлого года, например, к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой пришел житель Брянской области, пожаловавшийся, что вынужден платить гаишные штрафы за тезку из Краснодара. То есть до конца и здесь проблема пока не решена.