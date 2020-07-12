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12.07.2020 18:43
Рубрика: Экономика

Не впитали с молоком

Производства детских смесей ждут льготные кредиты
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Россия остается критически зависимой от импорта детского питания. Внутри страны производится только половина от потребности, да и она почти вся сделана из иностранного сырья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из тех 21 тыс. тонн детского питания, которые производятся в России, около 15 тыс. тонн изготавливаются полностью из импортного молочного сырья, рассказал глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров на заседании комитета. Рынок делят всего несколько компаний, в числе которых только одна российская.

Фото: iStock
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По словам руководителя департамента минсельхоза Марины Афониной, сейчас на разных стадиях согласования "застряло" несколько принципиальных для рынка документов, которые могли бы существенно улучшить ситуацию. Так, регистрацию в минюсте проходит приказ минсельхоза, по которому российским производителям детского питания, рассчитывающим на льготные кредиты, разрешается использовать иностранное сырье: в первый год работы - 50%, во второй год работы доля российского сырья должна быть увеличена до 60%, в третий - до 70%. До этого доля импортного сырья допускалась только не более 30%. Но на территории России не производится основной компонент детского питания - деминерализованная сыворотка (Д-90), на которую приходится до 40-45% в сырье для детских смесей.

По этой причине не может взять льготный кредит компания "Инфаприм", рассказывает ее председатель совета директоров Алексей Лысяков. По его словам, из тех 20 тыс. тонн, которые вроде бы изготавливаются внутри страны, около 14 тыс. тонн считать таковыми нельзя - в них российского сырья 0%, и даже упаковка привезена из других стран. В таких смесях используется на 97% готовый заменитель грудного молока, к которому подмешиваются витамины. Однако такие производители пользуются различными преференциями, а на готовый заменитель грудного молока ко всему прочему действуют льготные ввозные пошлины.

Только десятую часть детских смесей на российском рынке можно по праву считать отечественными

"Пошлины на готовую продукцию, упакованную в банку, в России равны 5%, а пошлина на любое сырье равна от 11 до 15%. Условно говоря, существует не импортозамещение, а импортостимулирование", - считает Лысяков.

По словам Марины Афониной, в отношении Д-90 в виде исключения минсельхоз предложил снять продэмбарго. В апреле 2020 года было принято такое постановление. Однако подзаконные акты к нему минюст отправил на процедуру "регуляторной гильотины". Поэтому по факту постановление пока не работает.

Также, по словам Марины Афониной, в конце марта в рамках антикоронавирусных мер комиссия ЕЭК приняла решение о временном обнулении пошлины на заменитель грудного молока и сухую молочную основу. Россия выносила на комиссию аналогичное предложение по Д-90, но не была поддержана другими странами.

Фото: iStock
Потребительский спрос сместился в сторону более дешевого мяса

Между тем, по мнению Марины Афониной, в России все не так безнадежно с производством сырья для детского питания. Несколько крупных молочных компаний либо уже осваивают производство Д-90, либо рассматривают такую возможность. Есть также несколько компаний, которые реализуют проекты по производству заменителя грудного молока полного цикла.

Впрочем, многие проекты по производству сырья для заменителей грудного молока реализуются долгие годы - не складывается экономика. А те, кто вроде бы начал выпуск Д-90 у нас, не могут добиться необходимого качества.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

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