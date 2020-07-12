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12 июля 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 10 июля 2020 года № 127-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 10 июля 2020 г. № 1279, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 09 июля 2020 г. № 1263" дополнить словами ", от 10 июля 2020 г. № 1279";

2) в пункте 2:

а) абзац третий подпункта "и" подпункта 3 дополнить словами ", за исключением пункта 10 указанных Рекомендаций (в части ограничения количества участников экскурсий)";

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) обязать граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Псковской области из иностранных государств:

а) незамедлительно сообщать о своем прибытии в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания в иностранных государствах, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по номеру телефона "горячей линии" круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области 8-800-444-10-41;

б) обеспечить изоляцию по месту проживания (пребывания), при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

в) не покидать места изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

г) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья при изоляции по месту проживания (пребывания) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций;";

в) подпункт 19 дополнить словами ", за исключением пункта 10 указанных Рекомендаций (в части ограничения количества участников экскурсий);".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников



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