Путин: Антироссийская риторика США осложняет международные отношения

Новый всплеск антироссийской риторики в США связан с внутриполитической ситуации в этой стране и негативно отражается на всей системе международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

"Это не от нас зависит, это зависит от их внутриполитической ситуации", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия-1".

"И то, что это там происходит, - в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе - это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений", - считает российский лидер.

Такое положение вещей "конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях", добавил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона "по-прежнему находятся практически в нижней точке". "Состояние из рук вон плохое - и в двухстороннем плане, и в плане ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь - по теме контроля над вооружениями и стратегической стабильности", - добавил представитель Кремля.