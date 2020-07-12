Путин охарактеризовал стиль России в международной политике

"У нас есть в народе очень хорошее выражение - мягко стелет, но жестко спать кладет, вот это, мне кажется, вполне наш стиль", - сказал он.

Глава государства уверен, что даже в самых острых ситуациях следует вести себя корректно по отношению к зарубежным партнерам.

"Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", - сказал он.

Владимир Путин также считает, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, потому что некоторые стран не готовы мириться с появлением эффективных конкурентов. Здесь возможны различные варианты ограничений - финансовые, тарифные, технологические.

По мнению президента, "это будет отражаться и на России, но не кардинальным образом", потому что у нее "огромный потенциал внутреннего роста".