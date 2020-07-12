Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма

Воссоединение Крыма с Россией не было причиной ухудшения отношений Москвы и Киева, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1".

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - заявил глава государства.

Он напомнил, что на рубеже 2013 и 2014 годов на Украине сначала произошел государственный переворот и захват власти. "И с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", - пояснил Владимир Путин.

Он уверен, что "эта пена рано или поздно схлынет".