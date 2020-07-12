Путин поздравил профессионалов и любителей с Днем рыбака

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем рыбака работников и ветеранов рыбопромышленного комплекса, а также всех любителей рыбалки.

"Поздравляю вас с праздником - Днем рыбака, который уже в сороковой раз отмечают как представители рыбопромышленного комплекса, так и миллионы любителей рыбной ловли", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

"Здесь всегда трудились и сегодня работают настоящие профессионалы, которые искренне любят свое дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам", - подчеркнул он.

Президент отметил, что рыбопромышленный комплекс России развивается, модернизируется, и выразил убеждение, что успешное решение больших, востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.

"И конечно, практически во всех регионах есть условия для развития туризма, создания гостеприимных условий для многочисленных любителей рыбной ловли", - добавил он.