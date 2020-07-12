Путин: Президент должен уметь работать с каждым конкретным человеком

"Президент должен уметь работать с большими данными, с большими цифрами, должен уметь принимать кардинальные решения в жизни государства по различным направлениям, - сказал он. - Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком".

Говоря о своем личном участии в решении проблем людей, пострадавших в результате чрезвычайных происшествий, например, в подтопленном Тулуне, российский лидер отметил: "Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства - ну значит нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь, как на последнюю инстанцию, если уж удается встретиться с главой государства".

Владимир Путин уверен, что президент должен "отвечать этим запросам и требованиям".