Путин рассказал о выборе кандидатов на пост премьера

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, кто предлагал ему кандидатов на пост главы правительства.

"Вам интересно, кто представлял (кандидатов)? В том числе и администрация (президента)", - сказал он автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Говоря о принятии кадровых решений в целом, он сообщил, что кандидатов на важнейшие посты предлагают "и администрация президента, и, например, лидеры политических партий".

Глава государства добавил, что кадровые вопросы находятся в компетенции администрации президента.