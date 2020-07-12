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12.07.2020 15:13
Рубрика: Власть

Путин рассказал о выборе кандидатов на пост премьера

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, кто предлагал ему кандидатов на пост главы правительства.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Вам интересно, кто представлял (кандидатов)? В том числе и администрация (президента)", - сказал он автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Говоря о принятии кадровых решений в целом, он сообщил, что кандидатов на важнейшие посты предлагают "и администрация президента, и, например, лидеры политических партий".

Глава государства добавил, что кадровые вопросы находятся в компетенции администрации президента.

Власть Работа власти Президент Правительство Председатель Правительства Формирование нового правительства России

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