Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике

Президент России Владимир Путин считает своей обязанностью прислушиваться к мнению оппонентов, если оно содержит конкретные предложения. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос о резкой критике в свой адрес, он отметил, что всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты, и им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются властью.

Глава государства заявил, что считает "своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается - если что-то предлагается вообще, кроме критики". "Потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", - сказал он.

Но это не означает, что президент будет "реализовывать то, что услышал". "Но знать всю палитру мнений, оценок и предложений - это полезно", - считает Владимир Путин.