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12.07.2020 20:20
Рубрика: Общество

Экстренно ваши

Как работает "воздушная скорая" в Москве
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Еще относительно свободный в 9.25 МКАД вдруг неожиданно встает намертво у съезда на оживленное шоссе. Грузовик в крайнем правом ряду сильно бьет попутную легковушку... На месте погибает один из пассажиров, двое ранены, один из них - ребенок. Проходит буквально несколько минут, и прямо на 24-м километре кольца садится санитарный вертолет.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Решение о вылете в каждом случае принимает старший врач смены либо один из руководителей Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения города Москвы (территориальный центр медицины катастроф города Москвы), - рассказывает "РГ" замдиректора по медчасти центра Сергей Гуменюк. - Если пострадал ребенок, вне всяких вопросов, летим!" Где бы ни произошла авария или какое-то другое ЧП, "вертушка" с медиками на борту добирается туда в пределах 10 минут. Европейский ВК-117 - настоящая воздушная реанимация. На борту - монитор, фиксирующий все жизненно важные функции. Специальный бокс для перевозки младенцев, дефибриллятор, ИВЛ. Словом, даже если в полете у пациента остановится сердце или дыхание, спасут, откачают. Как видно, в геликоптере полно жизнеобеспечивающей электроники. Поэтому пол вертолета выложен диэлектрическими материалами. Это позволяет безопасно проводить в условиях полета электроимпульсную терапию.

В Кузбассе расширят возможности санавиации

В распоряжении центра экстренной медицинской помощи сейчас три таких вертолета. Даже ночью один из них готов к вылету. Сесть на оживленный МКАД? Не вопрос для опытнейших пилотов. Летчиков на ВК всегда двое - оба в статусе командиров воздушного судна. Один ас всегда страхует напарника, помогает принять решение. Ведь садиться приходится даже на дороги с оживленным движением, "воздушная скорая" зачастую прибывает быстрее ГИБДД. "Сейчас люди привыкли к нашим вертолетам, - объясняет Гуменюк. - А раньше, бывало, прямо под "вертушкой" шныряли водители. Не понимали опасности". Вообще ВК для московской неотложки выбрали не случайно. Машина компактная, может сесть даже во дворе при необходимости. Например, инфаркт или инсульт у человека - на это приходится до половины всех вылетов. А их более 60 каждый месяц.

"Небо стало свободнее, - вспоминает собеседник события двадцатипятилетней давности, когда вертолетная "скорая" только-только появилась в Москве. - А раньше то и дело встречались частные вертолеты, которые отправлялись в воздух, никого не предупреждая". Случалось, и стаи птиц попадали под винты. Врачам приходилось переживать немало мгновений, когда жизнь, казалось бы, уходит у тебя из-под ног. После столкновения с птицами "вертушка" проваливается вниз метров на сто, но неунывающий летчик делает вид, будто бы и не произошло ничего страшного.

Сесть на оживленный МКАД? Не вопрос для опытнейших пилотов. А если у пациента инфаркт или инсульт, "вертушка" может приземлиться и во дворе

В последние месяцы в ЦЭМП постоянно следили не только за авариями, пожарами, чрезвычайными и внештатными ситуациями. Центр, заточенный на экстренную помощь, принял на себя значительную часть работы по борьбе с коронавирусом. В первые же дни, когда пандемия только-только пришла в Москву, сотрудники центра дежурили на вокзалах и в аэропортах, обследовали приезжающих. В том числе благодаря усилиям врачей ЦЭМП удалось не допустить бурного роста заболеваемости. Многие сотрудники экстренной службы постоянно на связи со штабом по борьбе с COVID-19 и сейчас: их помощь незаменима, когда речь идет об экстренных случаях. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского были награждены многие столичные врачи, в том числе и сотрудники центра медицины катастроф города Москвы.

Вертолет сел на МКАД из-за крупной автоаварии

Коронавирус постепенно отступает, а экстренные происшествия никто не отменял. В здании центра экстренной медпомощи, откуда принимаются решения о вертолетных вызовах, редко бывают томные дни и вечера. Диспетчеры уже на автомате делают то, от чего у обывателя голова бы кругом пошла. Именно в ЦЭМП стекаются данные обо всех серьезных ЧП в городе. Здесь на прямой линии - вся полиция, МЧС, экстренные службы. Система экстренной помощи в Москве настроена так, что ни один большой начальник не замыкает все вопросы на себе. Старший смены ЦЭМП вполне способен самостоятельно решить, как поступить в той или иной ситуации. А помогают ему сориентироваться многочисленные камеры по всему городу. Вот Ford у пешеходного перехода сбивает мужчину... Картинка с этой улицы тут же выводится на полный экран. Можно сразу понять, что пострадал только один человек, на место нужно вызывать одну "скорую". А раньше, бывало, по несколько бригад гоняли "на всякий случай". Сейчас все до максимума выверено.

Когда кончается очередная смена, ни один сотрудник ЦЭМП не выключает телефон. Экстренная служба - словно твоя вторая жизнь, которую не хочется ставить на виброзвонок или в авиарежим подальше от жизненных реалий. Сергея Гуменюка, например, телефонный звонок застал ночью в постели. Пожар на Ленинском проспекте. Надо ехать. Домашние к такому режиму привыкли давно. Сергей Гуменюк живет рядом с работой. Да, собственно, работой, наверное, и живет, как и десятки его коллег. И все повторяется вновь. Ночное Садовое. Склиф. Вертолет. И десятки спасенных жизней каждый месяц, день за днем.

Инфографика "РГ" / Леонил Кулешов / Сергей Бабкин
Врача к поъезду

В Сахалинской области региональное правительство и сервис "Яндекс.Такси" запустили акцию "Перевозка врачей". В ее рамках пять машин такси оборудовали для поездок медиков к пациентам в Южно-Сахалинске. В автомобилях установлены перегородки между водительским и пассажирскими сиденьями. Машины особым образом готовят в выезду. Ежедневно они проходят дезинфекцию. Все водители обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Фото: Петр Коннов
Медиков наградили орденами, машинами и вертолетом

Такси будут пользоваться медики четырех поликлиник. Детской, второй и шестой досталось по одной машине, четвертой - две, поскольку туда прикреплено больше пациентов.

- Дополнительная техподдержка поступила очень кстати. Сейчас повышенная влажность, температурные перепады, люди чаще обращаются с проблемами сердечно-сосудистой системы, эндокринными нарушениями. Такси позволят нам вовремя приезжать на вызовы, - отметил и.о. главного врача четвертой поликлиники Алексей Ефимов.

Машины будут выезжать на вызовы к пациентам группы риска: людям, страдающим хроническими заболеваниями, и гражданам старше 65 лет. Все машины будут работать в течение месяца бесплатно. Если такая апробация пройдет успешно, в дальнейшем транспорт начнут использовать в коммерческом режиме.

Подготовила Дина Непомнящая

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