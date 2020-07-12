На МЦД появились "Места встречи"

Теперь "встретиться у электрички" в Москве стало проще: на МЦД появились зоны для свиданий. Они обозначены сердцем-стикером "Место встречи".

На станции Славянский бульвар "сердца" наклеили посередине платформ. "Тут даже свидания можно назначать", - считает замруководителя комплекса информирования об МЦД Тимур Соцкий . И извинить опоздавшего из-за того, что не мог найти назначенного места, будет уже нельзя - место встречи на самом видном месте. Наклеить стикеры просили сами пассажиры во время краудсорсинг-проекта. Многие местные жители не могут найти друг друга на загруженных станциях. А что уж говорить о туристах. За рубежом так называемые meetingpoints встречаются часто. Поэтому и в российской столице туристы должны их быстро найти.

На первом диаметре появились 18 указателей, на втором - 23. Их наклеили в середине платформ, в кассовых зонах и под навесами. Стикеры можно найти на платформах: Царицыно, Кубанская, Текстильщики, Новохохловская, Москва-Товарная, Курская, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Стрешнево, Тушинская, Волоколамская, Савеловская, Белорусский вокзал, Беговая, Тестовская, Окружная, Фили, Славянский бульвар и Кунцевская.

Пассажиры МЦД довольны, но надеются и на более глобальные изменения. Например, на обновление электричек. "Около 17 тысяч человек приняли участие в нашем краудсорсинге, - сказал Соцкий. - Отобрали 176 предложений, которые будем реализовывать". На реализацию всех идей уйдет около пяти лет. Стикеры наклеили быстро, а вот на технически сложные замыслы потребуется время. Например, на расширение входов на Рижскую и другие подобные предложения.