Под Тверью легкомоторный самолет жестко сел в болото

В Тверской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Погибших нет, трое человек, находившихся на борту, получили травмы, сообщают сайты силовых ведомств.

ЧП произошло ориентировочно в 13:40 около деревни Васильево Калязинского района. По предварительной информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

К месту происшествия сразу же приехали пожарный расчет, опергруппы Калязинского пожарно-спасательного гарнизона и ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области, бригады скорой медицинской помощи. Также к месту жесткой посадки самолета выехала следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следствием начата проверка случившегося, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

По данным МЧС, в результате ЧП есть пострадавшие. В СУ СК, в свою очередь уточнили, что в момент аварии на борту самолета находились пилот и два пассажира, в том числе ребенок. В результате инцидента никто из них не погиб.