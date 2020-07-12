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12.07.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Сергей Степашин: Построить свой загородный дом станет проще

Текст: Татьяна Панина
Построить свой загородный дом станет проще, доступнее для многих семей. И из аварийного жилья можно будет переселиться в заветный домик. В России планируют расширить возможности индивидуального жилищного строительства. Сейчас профильные ведомства готовят свои предложения. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сергей Вадимович, вы недавно вернулись из Белгородской области, где, по нашим данным, "пристреливались" к новому повороту в программе расселения аварийного жилья. У людей, действительно, появится возможность вместо переезда в новые городские квартиры строить собственные загородные дома?

Сергей Степашин: Мы сейчас работаем над этим. Президент дал поручение продумать расширение программы индивидуального жилищного строительства, в том числе и для расселения аварийного фонда.

Фото: iStock
Сергей Степашин: После COVID-19 аварийного жилья может стать больше

А в Белгород поехали потому, что там в программу аварийного жилья уже включили строительство индивидуальных загородных домов. Из регионального бюджета люди на это получают деньги, ставка по такому кредиту - от 5 до 10 процентов. Здесь вообще это направление широко развито. Уже 27 лет работает областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Он предоставляет займы постоянно проживающим жителям региона, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия. Есть еще несколько таких регионов, и мы там тоже были. В каждом - свои нюансы. В Белгородской области, например, земля - золотая. Чернозем. Не всем по карману купить участок под строительство.

И не только в этом регионе. В аварийных домах живут в основном люди крайне низкого достатка. Это надо учесть в будущей программе индивидуального строительства.

А какую проблему вы обнаружили в Псковской области?

Сергей Степашин: Здесь другая история.

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В Псковской области, наоборот, очень благоприятные условия для индивидуального строительства. После распада СССР в регионе резко сократилось население, почти в два раза. Поэтому земли достаточно. Есть газ, электричество, дороги неплохие.

Так что эти два региона - Белгородскую и Псковскую области - мы решили сделать пилотными для новой программы расселения аварийного жилья. Будут и другие регионы.

Может, стоит сразу принять комплексную программу строительства индивидуального жилья? А не только связанную с аварийкой? Сейчас все это отдано на откуп местным властям.

Сергей Степашин: В конечном итоге, так оно и будет. По крайней мене, я на это очень надеюсь. Сейчас после всех проблем с коронавирусом у людей снова вырос интерес к загородной жизни.

Фото: iStock
Желающих жить в своем доме в России стало больше

Впрочем, спрос на такие дома был и раньше. Так что программа будет востребована. Только все надо тщательно продумать. Знаете, если бы в Советском Союзе не ограничивались шестью идиотскими сотками, люди давно бы жили в хороших домах. Тогда и строительные материалы были недорогие, и желание строить, и рабочие руки - не гастарбайтерские, а свои. А главное - желание было уехать за город.

Впрочем, и сегодня есть условия. Но тут хочу подчеркнуть, что на данный момент и до конца 2024 года действуют уже утвержденные правила и нормы расселения аварийного жилья.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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