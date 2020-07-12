В Тульской области сошли с рельсов 22 грузовых вагона

В Тульской области 22 грузовых вагона с рудой сошли с рельсов. Пострадавших нет, угрозы экологии нет, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

ЧП случилось на перегоне Лазарево - Щекино в 14:13. Как уточнили в пресс-службе МЖД, сошли с рельсов 22 вагона грузового поезда с сухим грузом. Движение поездов на перегоне приостановлено.

На место сразу же были высланы аварийно-спасательные формирования ГУ МЧС по региону, сил и средств хватает, заверили в ведомстве. В частности, по данным железнодорожников, для ликвидации последствий на место происшествия были направлены три восстановительных поезда - из Тулы, Узловой и Орла.

- Сейчас основные усилия сосредоточены на восстановлении железнодорожного полотна и организации движения поездов, - сообщили в МЧС.

Как пояснили в пресс-службе МЖД, из-за аварии в пути задерживаются поезда № 741 и 719 - Москва-Белгород, №120 Белгород-Санкт-Петербург и № 742 Белгород-Москва. Объезжая перегон, где случилось ЧП, пассажирские поезда идут альтернативным маршрутом: Орел - Брянск - Сухиничи - Тула - Москва и обратно.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.