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12.07.2020 22:11
Рубрика: Общество

Фильмы Филатова

В столице появится бесплатный автокинотеатр
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 151(8205)
В Москве 18 июля заработает бесплатный автокинотеатр. Его откроют на парковке около метро "Филатов луг".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, "зал" рассчитан на 100 машин. "В выходные загруженность парковки минимальна, поэтому решили организовать автокинотеатр", - объяснили организаторы. Первый показ пройдет 18 июля. Попасть на сеанс можно по записи на сайте проекта - kino-parking.ru. На почту придет QR-код, который нужно будет показать при въезде на экране телефона или в распечатке. На одну машину действует один код. Передавать его никому нельзя.

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Фильмы будут крутить каждую субботу до конца октября. В репертуаре всем известные кинохиты и недавние премьеры: от Чарли Чаплина до "Джентльменов" Гая Ричи. Всего планируется показать около 17 картин. На парковке установят большой экран. Поэтому смотреть фильмы можно, не выходя из машины. Еду и напитки будут подвозить, а звук - транслировать на отдельную частоту в FM-диапазоне. Приезжать на кинопоказ организаторы советуют на легковом автомобиле, а не на фургоне или микроавтобусе. Лучше всего - на седане. В крайнем случае - на кроссовере. Занять место в импровизированном зале можно и на каршеринге. "Если возьмете Яндекс.Драйв, ожидание во время киносеанса будет бесплатное (а это два часа стоянки), - рассказали в департаменте транспорта. - Плюс места во втором ряду, откуда открывается прекрасный вид на экран".

А вот бесплатный автокинотеатр на парковке торгового центра "Авиапарк" уже работает. Стационарные же кинозалы в Москве вновь откроются 1 августа. Им разрешат заполняться не более чем на 50%.

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