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12.07.2020 13:28
Рубрика: Происшествия

В Орловской области в ДТП с участием такси погибли два человека

Текст: Елена Шулепова (Орел)

НА трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области произошла авария с участием такси. По предварительным данным, в ДТП два человека погибли и один пострадал.

Фото: iStock
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Сообщение о дорожной аварии на трассе М-2 поступило дежурному ЦУКС в 9:52. На 422 километре трассы "Крым" произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

На фото, размещенном на сайте регионального главка МЧС видно, что одна из машин - такси. На месте аварии работали пожарные. Для того, чтобы извлечь людей из поврежденных машин, им пришлось применять специнструмент.

В результате ДТП погибли оба водителя. Как сообщают "Орловские новости" со ссылкой на УМВД по региону, это 47-летний мужчина, бывший за рулем автомобиля Fiat, и 28-летняя водитель Renault. Пассажирка Renault в тяжелом состоянии госпитализирована в Кромскую ЦРБ.

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