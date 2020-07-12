Экспозиция нового музея "Битва за оружие Великой Победы" в поселке Прохоровка Белгородской области торжественно открыта в день годовщины Победы в масштабном танковом сражении на Третьем ратном поле России.

Свыше 2,5 тысячи экспонатов собирались для него по всей стране. Это не только промышленные станки, железнодорожные вагоны, части самолетов и уникальные предметы быта того времени, но и памятные каждой семье вещи, хранившиеся все 75 лет после Победы над фашизмом.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев на торжественной церемонии открытия процитировал маршала Жукова: "Народная и трудовая эпопея по размаху равна битвам Второй мировой войны".

Он отметил символичность события. Музей "Битва за оружие Великой Победы" открыт рядом с Прохоровским полем, где произошло переломное сражение Курской битвы и Великой Отечественной войны в целом.

- Это музей трудового подвига и человеческих судеб, - отметил он.

Министр культуры Ольга Любимова добавила, что экспозиция показывает ту сплоченность русского народа, с которой в годы войны сражались с врагом, а теперь - жертвовали семейные реликвии во имя памяти о трудовом подвиге в годы войны. Белгородский губернатор Евгений Савченко назвал музей местом, где каждый получит "прививку русского несгибаемого духа". Именно он позволил выстоять против фашизма и от Прохоровки дойти до Берлина, уже не отступая.

Описывать экспозицию нового музея можно бесконечно долго, но атмосферу музея, который первые посетители уже назвали машиной времени, лучше просто почувствовать самим. Из Белгорода в Прохоровку уже начал курсировать туристический поезд.