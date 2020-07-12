Как и где пройти курс диджитал-детокса

А интересных мест, в том числе и дремучих таежных, здесь хватает. И чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть travel-блог "Провинциалки". Или зайти на туристический портал visitamur.ru.

"Провинциалки" приглашают в тайгу

Авторский проект travel-блога "Провинциалки" создали 25-летняя Алина Спасская и 28-летняя Нина Каденева. Сейчас идет работа над восьмым выпуском, который будут снимать в Зейском районе.

"Это север, дремучая тайга, полный диджитал-детокс, место, где нет практически никакой связи. Уходишь в тайгу и забываешь, что у тебя есть телефон, остаешься наедине с собой, - описывает главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова. - А еще Зея - это места золотодобычи, где много людей искали свое счастье. Говорят, на Партизанской сопке зарыт клад, который до сих пор не нашли. Может, нашим девочкам это удастся".

Подруги часто путешествовали на машине по Амурской области и в какой-то момент подумали: если это интересно им, то может заинтересовать и кого-то еще. Тогда-то и появилась идея о видеоблоге, а после поездки летом прошлого года на форум "Таврида" - и деньги. Девушки получили грант в 350 тысяч рублей. За время съемок "Провинциалки" успели побывать и на знаменитой Бурейской гидроэлектростанции, и в космограде Циолковском.

"Второй выпуск мы снимали в Ивановском районе, там есть маленькое село Константиноградовка, - вспоминает Нина. - У них все держится на Доме культуры и его директоре Сергее Леонидовиче. Очень неравнодушный человек. Он и участницы местной самодеятельности встречают гостей в народных костюмах, учат засаливать капусту в бочонке, пельмешки лепить, жарить блинчики. И перед началом летнего сезона мы снова туда вернулись. Один звонок Сергею Леонидовичу, и нас встречали чуть ли не всем селом. Накрыли шикарный стол, везде свозили. Это деревня, в которую надо приехать каждому. Я даже не могу описать, как там здорово, это круче всего, где мы были".

Формат видеоблога оказался таким удачным, что поддержать проект решил Туристско-информационный центр Амурской области. Седьмой выпуск снимали уже вместе.

"Главная задача - показать, что Амурская область - уникальное место, - уточняют в центре. - В регионе три федеральных заповедника: Зейский, Норский и Хинганский. В последнем живут японские журавли. Можно посмотреть на них, покормить маленьких журавлят. Приамурье - родина космодрома Восточный. Мы ближе всех к границе с Китаем. А главное у нас есть река Амур. А Амур - это любовь. Надо приехать сюда, чтобы поселить эту любовь в своем сердце".

Девушки умеют заразить "вирусом туризма". "Просто невозможно не погрузиться в эту атмосферу. - говорит Наталья Храмова. - Пускай виртуально, но ты побывал в новом месте, прочувствовал эмоции. И, естественно, тебе хочется повторить".

У блога есть свои "фишки". Например, подсмотрели, как в передаче "Орел и решка" ведущие делятся на богатых и бедных, и придумали свое деление. Играют в "Камень-ножницы-бумага", решая, кто уйдет снимать с оператором, а кто самостоятельно с экшн-камерой. Второй вариант сложнее, но съемка "от первого лица" оживляет репортаж.

Но прежде, чем отправляться в поход или на поиски кладов, нужно на месте разработать маршрут. Продумать каждую мелочь. Начиная с того, кто в какие места пойдет снимать. А еще выбрать время, когда все могут уехать, ведь, помимо проекта, у девушек есть и другая работа.

Нина педагог по актерскому мастерству в народной театр-студии при Общественно-культурном центре Благовещенска, играет в молодежном театре, пишет сценарии. Алина - специалист по связям с общественностью в Амурской областной филармонии.

Туристов встречает Харза

На главной странице портала visitamur.ru туристов встречает уссурийская куница - Харза. Этот символ международного туристического форума "AMUR TRAVEL" приглашает совершить виртуальное путешествие по региону в социальных сетях. На портале можно познакомиться с главными достопримечательностями области и изучить действующие маршруты. Здесь размещены анонсы событийных мероприятий.

В разделе "Рекомендуем" описаны "горячие" новинки сезона. Например, рассказано, как попасть на экскурсию на единственный гражданский космодром России - Восточный. Информация на портале разделена на несколько блоков: "Приключения", "Новости", "Туры", "События", "Карта". Кроме этого, путешественник узнает, какие туроператоры работают в регионе, в каких гостиницах можно остановиться, как съездить в соседний Китай и многое другое.

"Грамотно созданный сайт может влиять на структуру регионального турпотока, - считает первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. - При подготовке к путешествию в первую очередь мы используем Интернет, где ищем информацию. Если человек заходит на сайт, видит доступную, понятную картину и понимает, куда ему обратиться для дальнейшей проработки маршрута, шанс, что он выберет регион для поездки, значительно возрастает".

Региональный туристический портал работает как увлекательный современный путеводитель. В дальнейшем функционал и возможности ресурса значительно расширятся. "Пользователи должны получать свежую достоверную информацию, которая поможет им сделать правильный выбор, - говорит Наталья Храмова. - В будущем планируем разработать мобильное приложение для туристов, интегрировать сайт с различными картографическими системами. И предоставить возможность резервировать гостиницы, туристические путевки, транспорт".

Как повторить маршруты

Путешествие начнется в столице Приамурья. До Благовещенска из Москвы можно за несколько часов долететь самолетом (билет туда-обратно около 22 тысяч рублей).

Из Хабаровска - за ночь доехать поездом (билет в одну сторону от 1900 рублей). Дальнейший путь пройдет по автомобильной или железной дороге, в зависимости от того, какой из маршрутов "Провинциалок" хочется повторить.

Более подробную информацию о путешествиях можно узнать в Туристско-информационном центре Амурской области.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.