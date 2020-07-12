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12.07.2020 10:58
Рубрика: Общество

Названы регионы с наихудшей ситуацией по туберкулезу

Текст: Анна Бондаренко

Самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом в 2019 году зафиксирован на Чукотке. Там было впервые выявлено 136,9 случая на 100 тысяч населения, сообщает Минздрав России.

На втором месте за Чукоткой расположилась Тува - 119,3 случая, на третьем Кемеровская область (93,7). Первую пятерку рейтинга замыкают два дальневосточных региона - Приморский край (93,4) и Еврейская автономная область (91,9), приводит RT статистику, предоставленную министерством.

Фото: iStock
Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью

Высокий уровень заболеваемости также отмечен в Новосибирской области (87,7), Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1).

Самый низкий показатель Минздрав зафиксировал в Ненецком АО - 4,6 случая. Невысокий уровень заболеваемости - от 14,2 до 20,6 - отмечен в Белгородской, Вологодской, Рязанской, Архангельской, Мурманской областях.

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 22,6 и 25,9 соответственно.

В среднем уровень по стране составил 41,2 случая на 100 тысяч населения.

Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тысяч пациентов с туберкулезом.

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