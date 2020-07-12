Спасательное судно ТОФ в Японском море спасло "аварийную подлодку"

Моряки спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" во время учений в Японском море спасли экипаж "аварийной подводной лодки", рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Судно прибыло в заданный район и с помощью гидролокатора нашло место, где предположительно лежала на грунте "субмарина". Под воду отправили малогабаритный аппарат, который исследовал участок дна, где находился макет отсека лодки. Затем к работе подключился глубоководный аппарат АС-40, базирующийся на "Игоре Белоусове". Его экипаж оценил скорость подводного течения, прозрачность воды и нашел стенд-макет субмарины на глубине около 60 метров.

Моряки осмотрели комингс-площадку "аварийной подлодки", состыковались с ней, после чего провели тренировку по вентиляции отсеков и выводу экипажа.