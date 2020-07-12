В Приморье контрабандист вывез из России леса на 175 млн рублей

В Приморском крае задержали мужчину, подозреваемого в нелегальном вывозе срубленного леса. Мошенник действовал под прикрытием фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. А в таможенные органы предоставлялись подложные документы о происхождении лесоматериалов и их производителе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что местного жителя, подозреваемого в контрабанде лесоматериалов задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте при участии Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

Ирина Волк рассказала, что злоумышленник неоднократно осуществлял вывоз с территории России в одно из сопредельных государств стратегически важных ресурсов - березового и осинового пиловочника, тополя Максимовича и пиломатериалов других древесных пород. По предварительным данным, общий объем вывезенного леса превысил 22 тысячи кубических метров стоимостью свыше 175 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.