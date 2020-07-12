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12.07.2020 20:52
Рубрика: Экономика

Пока вне штата

В Перми на госслужбу приняли человекоподобного робота
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
В пермском краевом многофункциональном центре "Мои документы" (МФЦ) начал трудиться робот в обличье миловидной девушки.

Издали робота трудно отличить от обычной сотрудницы МФЦ - русые волосы, белая блузка, бежевый жилет, плавные движения. Но если подойти поближе, то можно убедиться, что это все-таки машина, пусть и в человеческом обличье. Она общается с клиентами, подсказывая, что им нужно сделать. Вместе с тем ее голосовые сообщения дублируются текстовыми на мониторе, который установлен перед посетителем.

По сути это робот нового поколения, целый комплекс программ и устройств, подключенный к другим сервисам. Робот сканирует паспорт, водительское удостоверение и другие документы посетителя. Затем на основе полученных сведений изготавливает заявление об оказании той или иной госуслуги, печатает его и представляет на подпись клиенту. И дальше дает бумаге ход как обычный бюрократ.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Что же касается внешнего вида робота, то он создан нейросетью на основе анализа нескольких тысяч изображений российских женщин. Получилась стройная девушка с русыми волосами и карими глазами.

- Сейчас этот робот проходит адаптацию, так как необходимо отладить все технологические процессы и произвести настройки для максимально комфортного предоставления госуслуг, - рассказывает руководитель пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Новый "работник" МФЦ может воспроизвести более шестисот движений, "скопированных" у человека. Он может улыбаться и даже злиться, имитирует повседневное формальное поведение сотрудника, моргая, двигая губами и бровями, а также он следит за своим собеседником, создавая зрительный контакт.

Девушка-робот пока не имеет имени и, как шутят в МФЦ, принята с испытательным сроком и трудится пока вне штата.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Роботы: настоящее и будущее

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