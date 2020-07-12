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12.07.2020 18:41
Рубрика: Происшествия

С серебром на пожар

Лесные пожары пошли на убыль
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
В два раза сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за последние несколько дней. Регионы один за одним начинают снимать режимы ЧС. Побороть стихию помогают комплексные методы. Это естественно героическая работа лесников, пожарных-парашютистов, самих местных жителей и муниципальных служб. Но помимо этих привычных методов для тушения пожаров задействуют взрывчатку и йодистое серебро.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Взрывчатку в виде детонирующего шнура высокой мощности применяют в особо тяжелых случаях в Иркутской области и Якутии.

- Взpывнoй способ применили для прокладки минерализованных полос в местах ветровалов, старых гарей, легковоспламеняющихся и опасных при тушении каменистых россыпей, сильно пересеченной местности, - сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Иркутской области
Сухие грозы стали причиной лесных пожаров в Якутии и Иркутской области

А на севере Красноярского края и Иркутской области проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Для этого используют спецсамолет-зондировщик Ан-26 с веерной установкой. В нее заправлены пиропатроны с йодистым серебром. Запуск в облака таких пиропатронов со специального пульта значительно ускоряет процесс образования дождей.

Все эти меры и привели к тому, что всего за неделю площадь пожаров снизилась со 135 тысяч гектаров до примерно 60 тысяч гектаров.

- Также значительно, в 1,7 раза, сократилась площадь, пройденная огнем крайне удаленных грозовых пожаров на ненаселенных территориях, тушение которых авиацией невозможно вследствие отсутствия инфраструктуры для дозаправки. За три дня парашютисты-десантники, наземные лесные службы вручную потушили более 210 лесных пожаров на площади около 70 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область ДФО Якутия СФО Красноярский край Лесные пожары

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