В два раза сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за последние несколько дней. Регионы один за одним начинают снимать режимы ЧС. Побороть стихию помогают комплексные методы. Это естественно героическая работа лесников, пожарных-парашютистов, самих местных жителей и муниципальных служб. Но помимо этих привычных методов для тушения пожаров задействуют взрывчатку и йодистое серебро.

Взрывчатку в виде детонирующего шнура высокой мощности применяют в особо тяжелых случаях в Иркутской области и Якутии.

- Взpывнoй способ применили для прокладки минерализованных полос в местах ветровалов, старых гарей, легковоспламеняющихся и опасных при тушении каменистых россыпей, сильно пересеченной местности, - сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

А на севере Красноярского края и Иркутской области проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Для этого используют спецсамолет-зондировщик Ан-26 с веерной установкой. В нее заправлены пиропатроны с йодистым серебром. Запуск в облака таких пиропатронов со специального пульта значительно ускоряет процесс образования дождей.

Все эти меры и привели к тому, что всего за неделю площадь пожаров снизилась со 135 тысяч гектаров до примерно 60 тысяч гектаров.

- Также значительно, в 1,7 раза, сократилась площадь, пройденная огнем крайне удаленных грозовых пожаров на ненаселенных территориях, тушение которых авиацией невозможно вследствие отсутствия инфраструктуры для дозаправки. За три дня парашютисты-десантники, наземные лесные службы вручную потушили более 210 лесных пожаров на площади около 70 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.