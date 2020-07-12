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12.07.2020 11:23
Рубрика: Общество

В Новосибирской области за сутки умерли пять пациентов с COVID-19

Текст: Алексей Хадаев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщил о смерти пяти пациентов.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
За сутки в России подтверждено 6615 случаев COVID-19

За минувшие сутки умерли двое мужчин в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались 142 человека.

По данным оперативного штаба на утро 12 июля в регионе зарегистрировано 7 274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5 164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На аппаратах ИВЛ - 24 пациента.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Пандемия коронавируса COVID-19

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