В Новосибирской области за сутки умерли пять пациентов с COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщил о смерти пяти пациентов.

За минувшие сутки умерли двое мужчин в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались 142 человека.

По данным оперативного штаба на утро 12 июля в регионе зарегистрировано 7 274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5 164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На аппаратах ИВЛ - 24 пациента.