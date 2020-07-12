В Алтайском крае из-за небывалой засухи ввели режим ЧС

В Алтайском крае с 10 июля во всех 59 сельских районах, а также двух городах - Барнауле и Славгороде - ввели режим чрезвычайной ситуации из-за небывалой засухи. От жары и недостатка влаги регион страдает уже третий месяц, и это настоящая беда для аграриев: урожай сохнет на корню, а часть посевов вообще не взошла. Если в ближайшие дни не начнутся дожди, то житница Сибири может лишиться половины своего среднегодового урожая.

- На поля страшно смотреть, - говорит руководитель крестьянского хозяйства "Горизонт" из Михайловского района Виктор Дафт. - У нас за последние полтора месяца с неба не упало ни капли - жара и суховеи. Сейчас перепахиваем поля, где 20 мая посеяли просо - там так и не взошел ни один росток.

Тревогу бьют и животноводы. Глава сельхозпредприятия "Колос" из Локтевского района Сергей Бенслер рассказал о больших потерях кормовых культур. "Мы скашиваем все, что только есть в округе, чтобы запасти хоть немного кормов".

По данным регионального минсельхоза, острая нехватка влаги ощущается почти на 80 процентах посевных площадей, а их в Алтайском крае 5,2 миллиона гектаров. В 44 районах на 750 тысячах засеянных гектаров сгорело более половины посевов.

- Ущерб по прямым затратам мы уже оцениваем в 0,5 миллиарда рублей, а недополученный урожай - в семь миллиардов рублей в ценах прошлого года, - озвучил предварительные цифры министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

Среднегодовой валовый сбор зерновых в Алтайском крае составляет 4,2-4,3 миллиона тонн. В этом году из-за засухи регион может не добрать до половины урожая, то есть около двух миллионов тонн.