В Алтайском крае из-за небывалой засухи ввели режим ЧС

- На поля страшно смотреть, - говорит руководитель крестьянского хозяйства "Горизонт" из Михайловского района Виктор Дафт. - У нас за последние полтора месяца с неба не упало ни капли - жара и суховеи. Сейчас перепахиваем поля, где 20 мая посеяли просо - там так и не взошел ни один росток.
Тревогу бьют и животноводы. Глава сельхозпредприятия "Колос" из Локтевского района Сергей Бенслер рассказал о больших потерях кормовых культур. "Мы скашиваем все, что только есть в округе, чтобы запасти хоть немного кормов".
По данным регионального минсельхоза, острая нехватка влаги ощущается почти на 80 процентах посевных площадей, а их в Алтайском крае 5,2 миллиона гектаров. В 44 районах на 750 тысячах засеянных гектаров сгорело более половины посевов.
- Ущерб по прямым затратам мы уже оцениваем в 0,5 миллиарда рублей, а недополученный урожай - в семь миллиардов рублей в ценах прошлого года, - озвучил предварительные цифры министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.
Среднегодовой валовый сбор зерновых в Алтайском крае составляет 4,2-4,3 миллиона тонн. В этом году из-за засухи регион может не добрать до половины урожая, то есть около двух миллионов тонн.