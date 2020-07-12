В Алтайском крае за сутки COVID-19 заболели 232 человека

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки в регионе заболели 232 человека.

За это же время выздоровели 32 пациента, было зарегистрировано два смертельных случая, напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией. Всего в крае инфицированы 5821 человек, из клиник выписали 3823 выздоровевших, продолжают лечение 1876 человек.

В этой ситуации в регионе продолжают принимать меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Так, в Барнауле на заседании городского оперативного штаба было принято решение продолжить дезинфекцию. Специалисты будут обрабатывать остановочные павильоны, подъезды многоквартирных домов, детские игровые площадки, общественные территории.