Три человека пострадали при взрыве газа в КБР

В Кабардино-Балкарском селе Шалушка 12 июля произошел взрыв газа, по предварительной информации, пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС республики, взорвался газовый баллон.

- Информация поступила из частного домовладения в Чегемском районе. В Селе Шалушка на улице Дзагова произошла вспышка газо-воздушной смеси. Горения к моменту прибытия сил ГУ МЧС региона не было, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным спасателей, ожоги в результате взрыва получили три женщины, которые находились внутри дома в момент инцидента. Они доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. По уточненным данным, у женщин ожоги средней и легкой степени тяжести.

Причины происшествия сейчас устанавливают специалисты, нарушений в использовании оборудования пока не установлено.