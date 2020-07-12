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12.07.2020 19:08
Рубрика: Общество

Горожане вступились за новгородца, обвиненного в реставрации фонтана

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

Жители Великого Новгорода вступились за горожанина, который самостоятельно в меру своих умений отреставрировал фонтан "Садко и царица Волхова". На художника завели уголовное дело, его обвиняют в вандализме.

Фото: vk.com/onlinekichmengskiygorodok
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Горожане в ответ создали петицию, в которой просят снять с новгородца все обвинения. Художника поддержали уже больше пятиста человек.

Несколько дней назад житель Великого Новгорода раскрасил из баллончика статуи в фонтане "Садко и царица Волхова". Фигуру Садко горожанин покрасил золотой краской, царицу Волхова - серебряной.

На следующий день полиция задержала горожанина и предъявила ему обвинение в вандализме.

Мужчина в ответ разместил в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что ничего плохого не планировал, наоборот, хотел благоустроить территорию, сделать фонтан красивее.

Стоит отметить, что если обвинения с мужчины не снимут и суд его признает виновным в вандализме, то благоустраивать территорию Великого Новгорода мужчина сможет и дальше, правда под строгим контролем в рамках обязательных работ, также ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев.

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